Medicina natural y tradicional por el bien de la humanidad

Una conferencia sobre la Medicina Tradicional y Complementaria y la visión de Alma-Atá, avances y retos en el aniversario 40 de esa Declaración, figuran entre los temas a tratar en el VI Congreso de la Sociedad Cubana de Medicina Natural y Tradicional, BIONAT 2018.

Ciencia, Naturaleza y Tradición para la vida es el lema de ese foro, que sesiona hasta mañana en el Palacio de Convenciones de La Habana con participantes de 15 países.

El programa científico de este jueves incluye una mesa redonda sobre la Medicina Homeopática en Cuba, historia, actualidades y retos; y se expondrán los resultados del tratamiento con homeopatía en la litiasis renal.

Asimismo, se mostrarán las actualidades en la apiterapia y los ensayos clínicos con productos herbarios y la efectividad del Abexol en el tratamiento del hígado graso, anunció el comité organizador.

