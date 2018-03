Medicamento cubano disminuye mortalidad infantil

El Surfacén, único medicamento que está protocolizado para el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria aguda, muestra notables resultados en la disminución de la mortalidad infantil.

El Doctor en Ciencias Valentín Santiago Rodríguez Moya, pediatra intensivista del Hospital General Docente Martín Chang Puga, de Nuevitas, Camagüey, explicó que la mortalidad infantil por enfermedad de membrana hialina ha disminuido desde que se empezó a aplicar ese medicamento.

El especialista se refirió a los resultados de la investigación original, multicéntrica y nacional, que prueba la eficiencia de ese surfactante natural cubano producido por el Centro Nacional de Salud Animal.

El estudio fue coordinado por Rodríguez Moya, quien encabeza el colectivo multidisciplinario de autores del artículo Surfactante exógeno y reclutamiento pulmonar en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo.

