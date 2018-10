Matanceros por mayor higiene comunitaria

La efectividad de los dúos focales, en los Consejos Populares de los municipios matanceros, se constata en las labores de higienización para eliminar posibles focos de vectores y microvertederos.

En todos los territorios se enfatizan las acciones de fiscalización y control en las viviendas, en la que resulta decisivo el apoyo de los médicos y enfermeras de la familia y de los operarios de la Campaña Antivectorial.

La doctora Magaly Chaviano, directora de Salud en Matanzas, llamó a redoblar la prevención y vigilancia antivectorial, al tiempo que calificó de loable el desempeño de quienes se dedican a esa vital tarea mediante el trabajo conjunto en la comunidad.

Como parte de esa labor continúa el reconocimiento de Mi CDR limpio e higienizado, campaña que distingue a las familias cederistas destacadas en las acciones de higienización y embellecimiento del barrio.

