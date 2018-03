Más de 80 países en Convención y Feria de Salud en Cuba

La Habana, Cuba.- Expertos de 83 naciones participarán en la Convención Internacional Cuba Salud 2018, para celebrarse del 23 al 27 de abril en el Palacio de Convenciones.

La cita, a la que asistirán también 44 ministros del sector, se proyecta como espacio de reflexión científica para evidenciar los adelantos y retos, en temas como la calidad de la atención, cooperación internacional, educación médica y cobertura universal de salud.

Se debatirá, además, sobre las actuales políticas públicas, las estrategias, organización y bases económicas que sustentan la actividad sanitaria, y la necesidad de considerar el mejoramiento de la salud de la población.

El presidente de la comisión científica, Pastor Castel, dijo en conferencia de prensa que los países más representados después de Cuba son Brasil, Colombia y Estados Unidos.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.