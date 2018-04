Logros y desafíos de la salud en América

Las lecciones aprendidas en los últimos 40 años, y los desafíos del continente americano para lograr acceso universal a la salud, son temas centrales de una comisión de alto nivel reunida en Washington los días 5 y 6 de abril.

La ex mandataria chilena, Michelle Bachelet, preside ese grupo de trabajo, convocado por la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de proponer soluciones que amplíen el acceso y la cobertura en la región hasta el año 2030.

Con el nombre de Comisión de Alto Nivel del Foro Regional Salud Universal en el siglo XXI: 40 años de Alma-Atá, la iniciativa se encarga de elaborar un informe con recomendaciones para mejorar el desempeño de los sistemas de salud.

Bachelet, recordó la importancia de la Declaración de Alma-Atá, en la cual se reconoció a la atención primaria de salud como principio rector de todo sistema sanitario integral.

