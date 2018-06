Llaman a elevar calidad del servicio farmacéutico

El ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, llamó en Sancti Spíritus a trabajar para elevar la calidad de los servicios farmacéuticos.

El también vicepresidente del Consejo de Estado, precisó que es prioridad del sector resolver los problemas en el servicio de farmacias, no solo enfrentar la falta de fármacos, sino mejorar la atención de quienes asisten a esas unidades.

Morales Ojeda, destacó entre otras prioridades la necesidad de perfeccionar el trabajo de control de los vectores para evitar la aparición de eventos epidemiológicos.

El titular de Salud Pública, acompañado por los máximos dirigentes partidistas y de gobierno de la provincia de Sancti Spíritus, recorrió los hospitales pediátrico y general del territorio.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.