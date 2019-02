La salud mental en Cuba: un derecho humano

En el Congreso Nacional de Psiquiatría que se celebrará del 11 al 15 de marzo en La Habana, Cuba mostrará el desarrollo que ha tenido la salud mental desde la Atención Primaria de Salud.

La Doctora Miriam de la Osa Orreylli, presidenta de la Sociedad Cubana de Psiquiatría y del comité organizador del evento, anunció que también la mayor de las Antillas expondrá los adelantos del Centro de Neurociencias, lo cual será demostrado con varias investigaciones en ese campo.

Con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana, en la cita participarán 200 delegados cubanos y un centenar de otros países como México, Bolivia, Italia, Australia y Uruguay.

El foro incluye entre los temas a debatir Internet y salud mental; La Imagenología en los trastornos psiquiátricos, La Genética; Neurociencias; Envejecimiento; Psicoterapia; Bipolaridad y Adicciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.