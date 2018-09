En La Habana Congreso de Cirugía Plástica

Especialistas de Cuba y otros países se actualizarán sobre la Cirugía Estética y Reconstructiva, en una cita que abre sus puertas en el hospital Hermanos Ameijeiras, en La Habana.

El presidente de la Sociedad cubana de la especialidad y del comité organizador, el doctor Rafael Rodríguez, destacó que en el II Congreso de la Sociedad Cubana de Cirugía Plástica y Caumatología los temas versarán sobre la seguridad en cirugía plástica, implantes, lipotransferencia, cirugía plástica oncológica y atención integral al paciente quemado.

El especialista explicó que en el foro Cuba expondrá lo que se hace en el país en cuanto a cirugía estética, reconstructiva, que atiende deformidades y la atención integral al paciente quemado.

Aseveró que la Isla ha incrementado el número de implantes, fundamentalmente los mamarios, así como existe un programa bien constituido para el cáncer.

