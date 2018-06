La ciencia al servicio de la salud

La IV Jornada Científica de Ciencias Morfológicas y Fisiológicas, la VI de residentes y el Fórum de ciencia y técnica, sesionaron en la Universidad de Ciencias Médicas Carlos Juan Finlay de Camagüey, dedicadas al aniversario 38 de la institución.

En el encuentro, contaron con la participación de los profesores titulares Hilda Elena Iglesias y Roger Ramírez y la especialista de segundo grado en Embriología.

El uso correcto de la publicación científica legítima, el empleo de medios se enseñanza en la preparación de los estudiantes de Medicina y las experiencias pedagógicas con el uso de la tecnología móvil, fueron algunos de los temas debatidos.

Entre las ponentes, Cecilia Valdés, una de las primeras especialistas en Bioquímica graduadas en la provincia, habló sobre el bajo rendimiento académico de los estudiantes de primer año y propuso varias soluciones.

