Investiga Cuba un candidato vacunal contra cáncer de higado

La Habana, Cuba. – Un ensayo clínico del candidato vacunal HeberSaVax, realizará Cuba con el objetivo de garantizar la supervivencia de los enfermos de cáncer de hígado o hepatocarcinoma, anunciaron este sábado autoridades sanitarias de la isla.

Se trata del primer estudio en seres humanos con HeberSaVax, para hepatocarcinoma; pues antes se ha empleado en otros tipos de tumores sólidos, dijo el responsable del proyecto, Francisco Hernández, investigador titular del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

Al decir de Hernández, estamos ahora en una fase de investigación incipiente, un análisis exploratorio, donde indagaremos este posible nicho terapéutico, dijo al referirse al examen aprobado por la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la Isla.

A propósito de ello, aclaró que no se afirma la existencia de una terapéutica para el hepatocarcinoma; es una investigación que está en su fase inicial, apuntó.

