Intensas jornadas científicas en el Hospital Enrique Cabrera

Con motivo del aniversario 57 de la fundación del capitalino Hospital General Docente Enrique Cabrera y en el centenario del nacimiento del destacado cardiólogo mexicano, la institución celebra hoy y mañana su Convención Científica y Fórum de Ciencia y Técnica.

La miembro del Comité Organizador, Maritza Cardosa destacó que el centro realiza anualmente eventos científicos que agrupan a profesionales, técnicos y trabajadores en diferentes perfiles que conforman los equipos multidisciplinarios, integrantes de la red asistencial nacional.

Refirió que en la Convención Científica y el Fórum de Ciencia y Técnica del Hospital General Docente Enrique Cabrera se presentarán mesas redondas, sesiones de carteles y conferencias, donde se muestran los avances de la institución.

También en un ambiente cordial y entusiasta se rendirá homenaje a trabajadores fundadores.

