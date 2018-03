Institución beneficia a embarazadas con riesgo en Holguín

Holguín, Cuba.- El sector de la salud en la provincia de Holguín, cuenta entre sus instalaciones de referencia con el Hogar Materno 8 de marzo, abierto hace más de un año como parte de las inversiones para contribuir a mejorar la calidad de los servicios a las embarazadas de alto riesgo.

Ubicado en el local donde funcionó durante largo tiempo el hospital provincial de Medicina Verde, el centro fue sometido a un programa de remodelación y adaptación de sus locales, para asimilar a gestantes de los municipios del territorio.

María Jardines, directora de la institución, destacó que el hogar recibe pacientes con diabetes, y restricción del crecimiento uterino, entre otras patologías perjudiciales para el desarrollo del embarazo.

Subrayó que luego de un proceso de reordenamiento en los servicios de la salud, la instalación agrupa los cuatro hogares que existían en la cabecera provincial de Holguín.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.