Inicia Oncofórum en Universidad médica tunera

El segundo evento científico estudiantil de enfermedades oncológicas y hematológicas, Oncofórum 2019, inició en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.

La neumóloga Elizabeth Pérez Velázquez, impartió una conferencia magistral, acerca de elementos relacionados con la génesis del cáncer de pulmón, y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, cuyo principal factor de riesgo es el tabaquismo.

El Oncofórum incluye discusión clínico-patológica, cursos preevento, y el debate mañana de los trabajos de estudiantes de casi todo el país, sobre dolencias causantes de alta mortalidad en Cuba y el mundo.

La rectora de la Universidad médica tunera, María Elena Mawad, dijo que se comparte ciencia y amistad, en el contexto de un país que valora a los jóvenes como continuidad de su historia, y donde se recrudece el bloqueo con el Título III de la Ley Helms-Burton.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.