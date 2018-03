Inicia en Cuba Semana del Cerebro

La Habana, Cuba.- Con diversas actividades a nivel nacional, Cuba inicia la Semana del Cerebro, cuyo objetivo es crear conciencia e informar a la población sobre los trastornos mentales y las enfermedades neurológicas.

Con diversos eventos científicos, universidades y centros de salud del país, se sumarán a la Semana del Cerebro, indicó el especialista del Capítulo de Estrés y Salud Mental de la Sociedad de Neurociencias de Cuba, Justo Fabelo.

Uno de los ejes temáticos de las actividades serán las enfermedades mentales y neurológicas, agregó el psiquiatra; a pesar de que esos padecimientos han sido estigmatizantes, en realidad son prevenibles, tratables y rehabilitables, consideró el galeno.

Las acciones están organizadas por zonas, a nivel nacional, con un concurrido programa en La Habana y en la región oriental; dentro de la Semana Cubana del Cerebro, los especialistas dedicarán un espacio al Día Mundial del Trastorno Bipolar.

