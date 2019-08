Incrementará Cuba su presencia médica en Jamaica

La Habana, Cuba. – El doctor José Armando Afronte Villamarin, jefe de la misión médica cubana en Jamaica, confirmó a Granma que otros 290 profesionales de la salud se unirán a la brigada que presta servicios en esa hermana isla caribeña.

En sus declaraciones, Afronte Villamarin recordó que la colaboración comenzó hace 43 años con 14 médicos y hoy ocupa en ella un papel preponderante el personal de enfermería.

Precisó más adelante que existe una gran aceptación por parte del pueblo de Jamaica, del Ministerio de Salud Pública y de cada institución de salud de esa isla al desempeño de todo el personal cubano.

El doctor Afronte Villamarín consideró que unos 18 de ellos integran la Misión Milagro, que ha realizado más de 16 mil operaciones para mejorar o devolver la visión a una parte importante de los jamaicanos, que valoran en mucho ese gesto altruista.

