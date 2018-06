Incrementa en Cuba la cardiología intervencionista

El Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, centro rector en Cuba de la cardiología intervencionista, realiza tres mil procedimientos de ese tipo al año, lo cual representa el 48 por ciento de lo que se hace en todo el país.

El jefe del departamento de Hemodinámica del Instituto, el doctor Leonardo López Ferrero, precisó que de ese total, dos mil son procederes diagnósticos y mil terapéuticos.

López Ferrero, también vicepresidente de la Sociedad Cubana de Cardiología, aclaró que la cardiología intervencionista incluye la implantación de stend y dilatación de válvulas cardiacas.

Precisó el especialista que las que se dilatan son las arterias coronarias donde se coloca el stend y hay otras que se les hace solo con balón, de acuerdo con lo requiera el paciente.

