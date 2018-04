Hoy, Día de Concientización sobre el Autismo

La Asamblea General de Naciones Unidas instauró en 2007, el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.

Precisamente desde el pasado año, y se mantiene en este 2018, se ha adoptado como lema internacional Rompamos juntos barreras por el autismo.

Hagamos una sociedad accesible, que denota la preocupación de ese organismo que trazar estrategias que ayuden a las familias con personas que padecen esa discapacidad.

Es importante que la sociedad entienda cuáles son las barreras a las que se enfrentan los autistas porque eso permitirá una mejor adaptación a sus necesidades, y reforzará la inclusión de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad.

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los primeros años de edad; la tasa del autismo en el mundo es alta.

El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con centros especializados, trabaja fuerte con aquellas personas que sufren autismo.

Estrategias, tratamientos específicos y programas de concientización en la población se integran a un vasto plan.

Por ejemplo, en el Centro Internacional de Restauración Neurológica se labora hoy en un proyecto que busca validar y medir la efectividad de las intervenciones realizadas en pacientes con trastornos del espectro autista.

Desde edades tempranas el programa comenzó a aplicarse con niños. Se establece terapia física, ozonoterapia, medicina holística, tratamiento psicológico y la valoración neurológica, por si el paciente necesita fármacos.

El gobierno cubano atiende con dedicación extrema y nobleza, el programa sobre autismo, teniendo en cuenta que esa discapacidad es de las más difíciles.

