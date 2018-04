Homenaje a psicólogos cubanos

La Habana, Cuba.- En el marco del 13 de Abril, Día de la Psicología Cubana, fue presentada en el Pabellón de la Salud del recinto Ferial de ExpoCuba la ponencia “Martí y la Ciencia del Espíritu” a cargo del Profesor Diego Jorge González Serra, presidente de la sección de Historia de la Sociedad Cubana de Psicología.

Durante el encuentro se desarrolló el panel “La formación académica de los psicólogos en La Habana”, moderado por el Doctor en Ciencias Justo Reynaldo Fabelo Roche, profesor del Departamento de Psicología de la Facultad Calixto García.

También se ofreció una información acerca de los próximos eventos internacionales de la especialidad y fueron dados a conocer los trabajos premiados en el Concurso “Noemí Pérez Valdés.

En el encuentro fueron presentadas ponencias basadas en las tesis con las que se graduaron sus expositores y se hizo el anuncio de las actividades centrales por el Día de la Psicología Cubana.

