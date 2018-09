Heberprot P extiende su aplicación en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – Centenares de pacientes de Ciego de Ávila con padecimiento de Diabetes han sido beneficiados con la aplicación del eficaz medicamento cubano Heberprot P, que gana, cada vez más, prestigio en el mundo.

Con el biofármaco elaborado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se disminuyen significativamente las amputaciones de los miembros inferiores al renovarse el tejido dañado a partir también de la eficiente atención de angiólogos y otros especialistas.

Por las áreas de salud de los municipios de Ciego de Ávila se extiende la incorporación del novedoso tratamiento, que forma parte del cuidado integral a esos aquejados, quienes recuperan su calidad de vida.

Con premio internacional, el Heberprot P tiene un creciente uso en Ciego de Ávila, en el resto del país y otras latitudes del mundo, al favorecer la cicatrización de la ulcera del pie diabético.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.