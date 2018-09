Hagamos de la salud universal una realidad para todos

“Cuarenta años después de la Declaración de Alma-Atá, muchos países de América todavía no han logrado abordar suficientemente los determinantes sociales y ambientales de la salud, para avanzar hacia la salud universal”.

Así afirmó el doctor José Angel Portal Miranda en el 57 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, realizado esta semana en Washington DC.

El Ministro de Salud Pública de Cuba hizo énfasis en la necesidad de mayor compromiso político y enfoques intersectoriales, que permitan el acceso a servicios integrales y de calidad.

Llamó a fortalecer la promoción, prevención, curación y rehabilitación, a corregir, como imperativo ético, las desigualdades y las enormes diferencias sanitarias susceptibles de solución, y a concebir a la salud como derecho humano fundamental, del cual el Estado debe ser garante.

El doctor José Angel Portal destacó que Cuba cumplió con la meta Salud para todos antes del año 2000 e implementó la estrategia de Atención Primaria como base del Sistema Nacional de Salud, con un modelo que prioriza el programa del médico y enfermera de la familia.

Al intervenir en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, ejemplificó entre nuestros principales resultados que la esperanza de vida supera los 68 años y la mortalidad infantil es de 4 por cada 1000 nacidos vivos.

Agregó: “Han sido erradicadas 14 enfermedades infecciosas, con el uso de 11 vacunas, de las cuales 8 son de producción nacional”.

El doctor Portal se refirió al aporte de Cuba a la cooperación internacional, con la presencia de 40 000 colaboradores en 50 países y la graduación de más de 35 000 profesionales de 136 naciones.

“A pesar de los daños que ocasiona el criminal, genocida e injusto bloqueo impuesto por los Estados Unidos a nuestro país, por más de medio siglo, en Cuba prevalece la voluntad política de elevar los niveles de salud del pueblo”, expresó el Ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, en el 57 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, en Washington DC.

“Hemos mostrado -subrayó- lo que se puede lograr en un país con escasos recursos económicos, a partir de una férrea voluntad política en priorizar la salud del pueblo, una sólida participación social e intersectorial y el perfeccionamiento constante del sistema de salud. Cuba ratifica a la Organización y a sus Estados miembros su compromiso con la salud mundial y continuará su rumbo indetenible en el fortalecimiento de su sistema sanitario. Hagamos de la salud universal, una realidad para todos”, concluyó.

