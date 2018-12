Guantánamo en pos de disminuir mortalidad infantil

Varias medidas se implementan en Guantánamo para revertir el elevado índice de mortalidad infantil de 7 por cada mil nacidos vivos, que presenta ese territorio y que sobrepasa la media nacional.

Se conoció que entre esas acciones se encuentran la reorganización de los equipos de guardia así como la incorporación de los obstetras y pediatras a esos turnos de trabajo en los dos mayores centros asistenciales del territorio, entre ellos el Hospital General Docente Doctor Aghostino Neto.

También como refuerzo al Programa Materno Infantil (PAMI) los directores de los hospitales deben verificar sistemáticamente el seguimiento que se les da a embarazadas, cesareadas y lactantes.

El PAMI es prioridad de la política y del sistema de salud cubanos, y en Guantánamo se adoptan medidas para disminuir un indicador tan sensible como la mortalidad infantil.



