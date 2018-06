Fomentar en Latinoamérica cooperación en ciencia y tecnología

La integración de la ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe centra el debate de la primera jornada de la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Parlatino, que sesiona hasta mañana en el Capitolio en La Habana.

En la cita, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, destacó los logros de nuestro sistema de salud, entre ellos la baja tasa de mortalidad infantil.

El director de Política Científica de BioCubaFarma, doctor Rolando Pérez expuso sobre las investigaciones y desarrollo de la biotecnología cubana, y en ese sentido insistió en la importancia de potenciar la colaboración en Latinoamérica.

Los legisladores en la Comisión de Salud del Parlatino analizan un proyecto de declaración de cooperación en ciencia y tecnología para buscar la integración en salud.

