Finalizó Congreso de Nefrología en Sancti Spíritus

El IX Congreso Nacional de Nefrología finalizó tras 2 días de labores y la asistencia de más de 300 delegados de todo el país e invitados extranjeros.

Este viernes, entre las ponencias presentadas -más de 200 trabajos formaron parte del evento-, estuvieron las tituladas Muerte súbita en hemodiálisis e Informatización de la nefrored.

Guillermo Guerra, director del Instituto de Nefrología Doctor Abelardo Buch López, expresó que existe un enfoque hacia la prevención, buscando alianzas entre los profesionales, las sociedades e instituciones de salud.

Tres mil 289 pacientes reciben en Cuba tratamiento de diálisis y 1 400 están viviendo con un trasplante renal, dijo Guerra.

