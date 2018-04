Festejan en Cuba Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

La Habana.- Cuba se suma a la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con notables logros en la atención a niños con esa enfermedad, muestra de la importancia que concede el Estado al bienestar y educación sin exclusiones.

En la mayor de las Antillas los infantes con ese trastorno tienen oportunidades para disfrutar una vida más plena, gracias al interés del gobierno que destina cuantiosos recursos para la Enseñanza Especial.

La Asamblea General de la ONU declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para llamar la atención sobre la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con esa dolencia.

En esa oportunidad la jornada se centra en la importancia de empoderar a las mujeres y las niñas con ese padecimiento, y de involucrarlas en las políticas y en la tomas de decisiones.

