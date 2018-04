Feria Salud para Todos rendirá homenaje a Fidel

La Habana, Cuba.- Unas 30 naciones, incluida Cuba, participarán en la XIV edición de la Feria Salud para Todos, que se desarrollará en el recinto de Pabexpo, en La Habana, del 23 al 27 de abril, y rendirá homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

En exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias, la Máster en Ciencias Raquel Acosta Porta, miembro del Comité Organizador por la Empresa Importadora y Exportadora de Productos Médicos MEDICUBA S.A., anunció que el 23 será inaugurada la muestra a las 11.30 a.m. (hora local), en la cual se expondrá un collage de fotos del Comandante en Jefe, creador de estas exposiciones comerciales que se iniciaron en Cuba en 1983.

La muestra expositiva forma parte de las actividades de la III Convención Internacional de Salud, que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones, en La Habana y reunirá a dos mil asistentes de más de 80 naciones.

Esta feria es superior a la anterior en cuanto a presencia de expositores y visitantes profesionales, y también en actividades paralelas como el Foro de Inversiones Extranjeras, organizado por la Cámara de Comercio.

