Falso mito: el alcohol y su acción terapéutica

El alcohol es una sustancia capaz de generar adicción, además de ser perjudicial para la salud, y jamás debe considerarse de consumo ordinario o sin importancia, enfatizó a Radio Reloj el doctor Alberto Quirantes.

Ese perjudicial hábito, señaló el Jefe del Servicio de Endocrinología del capitalino hospital Salvador Allende, causa más de dos millones de muertes al año en el mundo.

El doctor Quirantes instó a reflexionar en relación con todas las enfermedades crónicas que conlleva el abuso de bebidas alcohólicas, y abundó en los resultados de disímiles investigaciones, los cuales contradicen la creencia extendida de que consumir hasta dos vasos de alcohol por día es beneficioso para la salud cardiovascular.

Y concluyó el doctor Quirantes: ¿Harán falta otros estudios para demostrar una idea tan simple? El único nivel recomendable de consumo de alcohol es cero. ENTREVISTÓ: ROSALI FERRER

