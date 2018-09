Expertos cubanos y foráneos en Jornada Anual de Ortopedia

Organizada por la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología, tendrá lugar en La Habana, en el mes de octubre, la Jornada anual de Eventos relacionada con esa especialidad.

El 4 y 5 de ese mes en el Ministerio de Salud Pública se desarrollará el Seminario de Investigaciones Clínicas en Cirugía, en el cual participarán 8 prestigiosos profesores de Estados Unidos y Canadá y 120 cubanos especialistas en Ortopedia y Traumatología y en Cirugía General, Cirugía Plástica, Caumatología, Urología y Neurocirugía.

La jornada incluye un Curso Taller sobre Cirugía Espinal, en el hospital Hermanos Ameijeiras; mientras en el ortopédico Fructuoso Rodríguez otros temas están relacionados con la Cirugía Artroscópica.

También el programa científico incluye en el Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País otro Curso sobre la Cirugía de la Mano y la Muñeca.

