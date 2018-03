Evalúan avances de la medicina nuclear en Cuba

La Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada calificó de positivos los resultados de la reciente visita de Enrique Estrada Lobato, Oficial Técnico de la Sección de Medicina Nuclear e Imagen de Diagnóstico, del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

La coordinadora de la Red de Comunicadores Nucleares, Marta Contreras, expresó que en un encuentro final en la Agencia, Estrada Lobato conoció sobre el progreso de la medicina nuclear en el país y las áreas para cooperar.

Expertos en la materia ofrecieron también detalles sobre el Estado y perspectivas de investigaciones y áreas básicas de la medicina nuclear en Cuba, y en mesas redondas disertaron en torno a Nuevos radiofármacos, situación y perspectivas, logros y desafíos.

Contreras añadió que el visitante apreció el intercambio entre las instituciones locales y ponderó el uso eficiente que hace Cuba de los pocos recursos disponibles.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.