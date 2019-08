Estudiante de Medicina cubana obtiene Premio internacional

Vanessa Pérez del Vallín, alumna de la Facultad Miguel Enríquez, de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, obtuvo el Premio de investigación local de los estudiantes de Fisiología, que otorga anualmente la Sociedad Americana de esa especialidad.

Pérez del Vallín, fue merecedora de ese reconocimiento por haber realizado los mejores estudios en líquido cefalorraquídeo.

El lauro fue otorgado en el contexto de las VIII Becas de Investigación Quincke, que se iniciaron el 29 de julio último, y se extenderán hasta mañana, con la participación de los mejores estudiantes de medicina del país, así como otros procedentes de España.

La fuente refiere que el claustro está integrado por profesores de Cuba, España, Ecuador y Perú; el curso de verano se celebra anualmente en el Laboratorio Central de Líquido Cefalorraquídeo, y contiene el manejo de un laboratorio de Neuroinmunología.

