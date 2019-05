Esfuerzos en Cuba para mejorar calidad de vida de diabéticos

La Habana, Cuba. – El programa cubano Convivencia, para niños y jóvenes con diabetes, ha elevado la calidad de vida de los afectados por ese mal, que en Cuba suman hoy unas 770 mil personas diagnosticadas, y otros muchos que desconocen su condición.

El Doctor Manuel Vera González, al frente del programa, con sede en el Centro de Atención al Diabético, en La Habana, explicó que allí también brindan educación a los familiares, lo cual propicia que los pacientes lleguen a un mejor pronóstico, con mayor calidad de vida.

El Profesor Consultante del Instituto Nacional de Endocrinología dirige también el programa educativo Endúlzame la vida, no el cuerpo, que el último sábado de cada mes propicia debates sobre temas como diabetes y embarazo, sexualidad, tatuajes, pircin y drogas.

Ese programa se ha extendido a Sancti Spíritus, Villa Clara, Camagüey, Cárdenas, en Matanzas y Pinar del Rio, explicó Vera.

