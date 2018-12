Escritas hermosas páginas defendiendo la salud

Al dar la bienvenida a otro grupo de 206 médicos procedentes de Brasil, el doctor Alfredo González afirmó que se les recibe con satisfacción porque han escrito hermosas páginas de heroísmo defendiendo la salud.

El viceministro de salud, subrayó que la participación protagónica de los galenos cubanos en el Programa Más Médicos demostró sus extraordinarias cualidades humanas e indiscutibles competencias profesionales.

Hizo referencia al trabajo que desarrollaron en lugares de pobreza extrema, en barrios marginales, favelas y zonas indígenas, donde, con la llegada de los médicos cubanos, las personas recibieron por primera vez atención sanitaria.

Recordó que la decisión de retirarnos del Programa Más Médicos respondió a la hostilidad y planteamientos groseros e inaceptables del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, hacia nuestros médicos y Revolución.

REPORTÓ: MAGALY LAHERA

