Encomian avances de Cuba en implantes cocleares

Un repaso a los logros del Programa de Implante Coclear en Cuba, durante los últimos 20 años, distinguió la III sesión del II Congreso Internacional de Neurodesarrollo y Atención Temprana, que concluyó este domingo.

El evento, realizado en Varadero, contó con la participación de representantes de Cuba, México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, así como Estados Unidos, España, Canadá, Colombia y Uruguay.

William Pulido González, especialista en otorrinolaringología, destacó que en la Isla suman más de 500 los pacientes infantiles favorecidos con implantes cocleares, con una notable mejoría en su calidad de vida e integración social.

La bibliografía especializada define al implante coclear como un dispositivo de alta tecnología para restablecer la audición de personas con sordera causada por una hipoacusia severa o profunda, que no logran mejoría mediante prótesis programables.

(Visited 1 times, 23 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.