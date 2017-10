Elogian formación de médicos en institución cubana

La Habana, Cuba. – El Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, ha formado desde su fundación hace 55 años a jóvenes procedentes de 91 países de todos los continentes, elogió en La Habana su Decana, Mairim Lago.

Nuestro centro, fundado por Fidel, tiene una matrícula en el presente curso escolar de más de 4 mil estudiantes, y de ellos mil 30 son extranjeros, informó Lago.

Al decir de la directiva, el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, tiene alumnos de Sudáfrica, Angola, Chad, Ghana, Senegal, Suecia y España, y en la formación postgraduada se destaca la presencia de representantes de Ecuador, República Dominicana, México y Timor Leste.

Lago subrayó que el grado de satisfacción de los egresados extranjeros es bien alto, pues reconocen lo que la Revolución cubana ha sido capaz de hacer por ellos.

