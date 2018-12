Distingue excelencia del Hospital Militar de Matanzas

El mayor estímulo para los trabajadores del Hospital Militar Mario Muñoz, de Matanzas, constituye el reconocimiento perenne del pueblo como un centro de excelencia en la Salud Pública.

Los pilares de la calidad en el servicio son la profesionalidad y valores humanos de los médicos, especialistas, técnicos, enfermeros y personal de servicio en general; así como la eficiencia en la gestión hospitalaria.

En el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy, de Matanzas, se atienden pacientes civiles, entre los que se encuentran estudiantes y residentes en áreas cercanas; aunque su objeto es dar cobertura médica a oficiales de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y sus familiares.

Con casi seis décadas de vida la institución cuenta con avales como el reconocimiento de Colectivo Moral, el Símbolo de la Ciudad y la Bandera de Vanguardia Nacional.



