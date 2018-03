Dirección Municipal de Salud de la Isla de La Juventud firma importante convenio

Isla de La Juventud, Cuba.- Un importante paso en el desarrollo de la esfera de la investigación científica dio en estos días la Dirección Municipal de Salud de la Isla de la Juventud, a través de un convenio firmado con la Escuela Nacional de Salud Pública.

En representación de la reconocida institución académica de posgrado, su Vicedirector, doctor Lázaro Díaz Hernández, remarcó la significación de ese acto, que representa el compromiso del centro a la superación de los profesionales del sector con el objetivo principal de gestionar el conocimiento.

Este nuevo proyecto pone al alcance de los especialistas pineros un doctorado en Ciencias de la Salud y nueve maestrías, de ellas seis de excelencia.

La firma, ocurrida en medio de una jornada del taller de gerencia en Salud Gerencia sin agobio, contó con la presencia de los cuadros y directivos de cada área y centro de salud del territorio

