Dialogan sobre esfuerzos para el retorno de médicos secuestrados

Las autoridades kenyanas realizan esfuerzos intensos, en colaboración con el gobierno cubano, para el regreso a salvo de 2 médicos caribeños secuestrados desde abril en la frontera entre Kenya y Somalia, dijo una fuente gubernamental.

José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, expresó que en una nueva conversación sostenida con la Ministra de Salud de Kenya, le ratificó la intensidad de los esfuerzos que realizan las autoridades kenyanas al respecto.

Según la nota oficial, los médicos se nombran Assel Herrera Correa, especialista de Medicina General Integral, de la provincia de Las Tunas, y Landy Rodríguez Hernández, especialista en Cirugía, de la provincia de Villa Clara.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó el pasado mes de abril del secuestro de los colaboradores cubanos de la salud que prestan sus servicios en el condado de Mandera, en Kenya.

