Destacan presencia del Heberprot-P en México

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la Isla, informó que llegó a México el novedoso medicamento cubano Heberprot-P.

Cuatro hospitales de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara ya aplican el fármaco, para tratar la úlcera del pie diabético, y que tiene gran efecto a escala internacional.

De probada efectividad en el tratamiento de las úlceras complejas y profundas presentes en el pie diabético, el Heberprot-P está disponible en los principales servicios de angiología de los municipios cabeceras de cada provincia de la mayor de las Antillas.

Basado en el factor de crecimiento humano recombinante, se aplica mediante infiltración intralesional directamente en el sitio de la herida; el producto ya se utiliza en Guatemala, Nicaragua, Indonesia, República Dominicana, Angola Venezuela, Argentina, Colombia y Uruguay, entre otros.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.