Desde hoy Congreso de Medicina Natural y Tradicional

Representantes de casi una decena de naciones participarán en el VI Congreso de la Sociedad Cubana de Medicina Natural y Tradicional, cuyas sesiones de trabajo comienzan en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Bionat 2018 incluye siete eventos, entre ellos el II Simposio de Medicina Integrativa Cuba-Japón, el II Taller docente para el desarrollo de la especialidad de Medicina Natural y Tradicional, en Cuba; el Simposio de Ozonoterapia, y otro Italo-Latinoamericano de Etnomedicina.

El programa de este martes incluye los resultados de la aplicación de la Medicina Natural y Tradicional, con técnicas de acupuntura y terapia floral para la fibromialgia, enfermedad reumatológica.

Ciencia, naturaleza y tradición para la vida, es el lema que preside el evento, el cual rinde homenaje al fallecido Gallego Otero, de Cienfuegos, quien fuera destacado en esa rama.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.