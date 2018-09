Desarrollan en Las Tunas estudios genéticos de cáncer

Especialistas médicos de la provincia de Las Tunas desarrollan estudios genéticos de cáncer, sobre todo en las familias con sospechas de padecer esa enfermedad desde el punto de vista hereditario, reporta la Agencia Cubana de Noticias.

El análisis comienza en la atención primaria de salud, con la identificación del número de miembros afectados por el mismo tumor dentro del núcleo familiar, explicó al semanario 26, la doctora Nora Orive Rodríguez, jefa del Departamento provincial de Genética.

La información amplía que la investigación tiene un alto valor, sobre todo para los colectivos familiares donde se hayan registrado casos de cáncer de mama y ovario, y colo-rectal.

Los especialistas participan en un proyecto nacional sobre caracterización genética de algunas mutaciones que hacen susceptibles a las personas de padecerlo, de acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

