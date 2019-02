Declaración del Ministerio de Salud Pública de Cuba

Los médicos cubanos que permanecen en Brasil pueden regresar a la Patria si así lo desean

La Habana, Cuba. – Como conoce nuestro pueblo, el pasado 14 de noviembre de 2018 el Ministerio de Salud Pública anunció que nuestros colaboradores de la salud en Brasil no continuarían participando en el Programa Más Médicos, por las razones explicadas oportunamente.

Recientemente se ha conocido que dicho Programa fue definitivamente cancelado y no se han cumplido los ofrecimientos de empleo a los médicos cubanos que eligieron no regresar a Cuba al término de su misión, así como a algunos otros que formaron familias con ciudadanos brasileños y que sí cumplieron honrosamente su compromiso con la salud pública cubana y con el pueblo brasileño, incluso cuando ya eran residentes de ese país.

Como era de esperar, los adversarios históricos de la Revolución y los enemigos de su sistema de Salud Pública, se han aprovechado de esta situación y cabildean dentro de Estados Unidos para resucitar los viejos programas de robo de cerebros que, como el Parole para profesionales de la salud cubanos, habían recibido tanto repudio internacional, por lo que fueron cancelados.

En virtud de lo anterior y poniendo por encima de todo la dignidad humana, los derechos y la seguridad de nuestros médicos, incluidos aquellos que decidieron no regresar al concluir su misión, el Ministerio de Salud Pública ratifica que, como lo ha hecho para los que han estado en otros países, está dispuesto a recibirlos en la Patria y ofrecerles empleo en el sistema nacional de salud cubano. Nuestra Embajada y consulados en Brasil están listos para apoyar su regreso, proporcionándoles la documentación requerida y asistiéndoles en lo que esté a su alcance.

Al cumplir con la palabra empeñada en la Declaración del 14 de noviembre de 2018, reafirmamos nuestra lealtad a las enseñanzas de nuestra Revolución y de nuestro Comandante en Jefe, que nos educaron en no dejar nunca a nadie abandonado en el camino.

Ministerio de Salud Pública

La Habana, 12 de febrero de 2019

