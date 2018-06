Debates en Cienfuegos para elevar calidad de la Salud

En el hospital provincial docente universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos sesiona el Fórum de Ciencia y Técnica con la exposición de investigaciones y la socialización de resultados para mejorar los servicios de salud.

Entre los temas debatidos sobresalen el tratamiento quirúrgico en las fracturas de cadera, el uso de ultrasonidos para trastornos urológicos y el estudio de diversas anomalías.

Los profesionales del sector de la salud en el Fórum de Ciencia y Técnica en Cienfuegos analizaron en las comisiones aspectos relacionados con los medios diagnósticos, la docencia, emergencia, enfermería y la calidad.

También abordaron trabajos de ingeniería asociados con la atención médica en las unidades asistenciales y anunciaron la celebración del Taller Nacional sobre Arbovirus, auspiciado por las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.