Debaten la nueva constitución en el Instituto de Hematología (+Fotos)

Propuestas que tienen que ver con la ley electoral que se promulgará luego de aprobada la nueva Constitución fueron sugeridas y debatidas en el Instituto de Hematología e Inmunología durante una reunión para analizar el Proyecto Constitucional.

Que el voto sea más directo y que permita un mayor sentido de responsabilidad hacia las medidas que toma el país, fue un tema recurrente en ese importante centro científico.

El doctor Wilfredo Roque, se refirió, en el artículo 92 que afirma que el ciudadano cubano tiene derecho a proponer y nominar candidatos, y propuso que el pueblo pueda votar por los candidatos que conforman el gobierno provincial, con lo cual se lograría un mayor sentido de pertenencia.

Leira Sánchez, funcionaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, explicó la estructura del proyecto y aclaró la mayoría de las dudas de las personas presentes.

