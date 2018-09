Debaten sobre atención al paciente renal

En la apertura del Congreso Nacional de Nefrología, que sesiona en Sancti Spíritus, se informó este jueves que América Latina es la región del planeta con mayor cantidad de afectados por enfermedades renales crónicas.

El presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, doctor Alfonso Cueto Manzano, señaló en conferencia la necesidad de educar a las personas sobre esa dolencia, para contribuir a su detección temprana.

El Congreso Nacional de Nefrología, al que asisten casi 400 delegados cubanos y extranjeros, se desarrolla en mesas redondas, conferencias, talleres y posters electrónicos.

El presidente de la Sociedad Cubana de Nefrología, Jorge Pérez Oliva, reconoció al servicio de esa especialidad en Sancti Spíritus como el más sobresaliente del país, por sus sostenidos resultados y la baja mortalidad de pacientes.



