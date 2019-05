Cuba y Kenya dialogan sobre médicos cubanos secuestrados

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, sostuvo un encuentro con su homóloga de Kenya, Sicily Kariuki, en el que evaluaron los esfuerzos conjuntos para el regreso a Cuba de los dos profesionales sanitarios secuestrados el pasado 12 de abril en ese país africano.

El encuentro se produjo en el ámbito de los intercambios que realiza el titular cubano con sus homólogos, paralelos a la Asamblea Mundial número 72 de Salud, que sesiona en Ginebra, Suiza, hasta el próximo 31 de mayo.

Cuba y la nación africana han mantenido un diálogo permanente para coordinar acciones en aras de encontrar una solución a esta situación.

En días anteriores, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, dialogó vía telefónica con sus homólogos de Kenya, Uhuru Kenyatta, y Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed.

