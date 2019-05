Cuba, todos los derechos para todas las personas

La Habana, Cuba. – Hasta el 18 de mayo se celebra en el país la XII Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia bajo el lema Todos los derechos para todas las personas, y con Camagüey como provincia sede.

La especialista en Comunicación del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Raiza Arango, dijo que la iniciativa se realiza para contribuir a la educación de toda la sociedad, con énfasis en la familia y los jóvenes, en el respeto a la libre y responsable orientación sexual e identidad de género, como ejercicio de equidad y justicia social.

Enfatizó que esta edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia alinea sus acciones a la Campaña Reescribe la felicidad, que desarrolla el CENESEX.

Entre las actividades destacan Galas, Festival de Cine por la Diversidad, exposiciones de artes plásticas, paneles, talleres y ferias comunitarias.

