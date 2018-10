Cuba se suma a la Semana de Acción contra el Mosquito

Con el objetivo de tomar conciencia de la importancia de eliminar los criaderos de insectos trasmisores de arbovirosis, se realizará en toda Cuba, desde hoy y hasta el 7 de octubre, la Semana de Acción contra el Mosquito en las Américas.

Promovida por la Organización Panamericana de la Salud, esa fecha coincide con la etapa intensiva contra el vector, si se tiene en cuenta que el periodo de lluvias y las altas temperaturas propician la aparición del mosquito.

Durante la presentación de la Semana de Acción contra los Mosquitos de las Américas, Cristian Morales Fuhrimann, representante en Cuba de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud resaltó la labor que desarrolla la Isla en el control y prevención de las enfermedades transmitidas por esos insectos.

Explicó que ello ha sido posible por la participación comunitaria e intersectorial y sobre todo por la voluntad política del país.

