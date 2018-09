Cuba ratifica su compromiso con salud universal y gratuita

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, ratificó el compromiso de Cuba con la Organización Panamericana de la Salud y sus Estados miembros, para garantizar el acceso a servicios sanitarios de forma universal, y fortalecer su sistema de atención.

Durante su intervención en el Consejo Directivo del organismo internacional, el titular cubano señaló que Cuba cumplió con la meta Salud para Todos antes del año 2000, abarcando al ciento por ciento de la población.

A pesar de los daños que ocasiona el criminal bloqueo impuesto por los Estados Unidos a nuestro país por más de medio siglo, en Cuba prevalece la voluntad política de elevar los niveles de salud del pueblo, dijo.

El Ministro, señaló, entre los principales resultados de nuestro país, una esperanza de vida al nacer de más de 78 años, y una mortalidad infantil menor de 5 por cada mil nacidos vivos.

