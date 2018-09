Cuba ratifica compromiso con la Salud Universal

La Habana, Cuba. – A pesar de los daños que ocasiona el criminal, genocida e injusto bloqueo impuesto por los Estados Unidos a nuestro país, por más de medio siglo, en Cuba prevalece la voluntad política de elevar los niveles de salud del pueblo, expresó el Ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda.

En Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, que sesiona en Washington DC, el titular cubano dijo que Cuba ratifica su compromiso con la Salud Universal y continuará su rumbo indetenible en el fortalecimiento de su sistema sanitario.

Portal Miranda señaló que la Isla cumplió con la meta Salud para Todos antes del año 2000, abarcando al ciento por ciento de la población, de forma gratuita y totalmente accesible.

También hizo referencia al valor de la atención primaria para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

