Cuba, no dejemos que el mosquito nos gane la batalla

La Habana, Cuba. – La mayoría de los focos de Aedes Aegyti se encuentra dentro de las viviendas, por lo que es imprescindible que se haga el autofocal, señaló a Radio Reloj Francisco Rodríguez, con más de diez años en la campaña antivectorial en La Habana.

El operario dijo que encuentran focos en vasos espirituales, gavetas de refrigeradores y otros depósitos artificiales, así como en tanques bajos y elevados que no están tapados.

Llamó la atención sobre las indisciplinas sociales que favorecen la reproducción del Aedes Aegyti , pues hay personas que cierran las puertas y no dejan realizar la verificación y fumigación, y hay otras que de forma irresponsable botan el abate.

Rodríguez insistió en que las multas no pueden ser simbólicas, hay que aplicarlas, y reiteró lo importante de controlar al dañino mosquito, que es fanático al calor y a las lluvias del intenso verano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.