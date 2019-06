Cuba muestra logros en diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas

La experiencia del programa nacional de detección de cardiopatías congénitas será mostrada por Cuba en el Simposio Internacional de Cardiología Fetal 2019, que será inaugurado en La Habana.

El Cardiocentro pediátrico Wiliam Soler es la sede del evento que se extenderá hasta el próximo viernes, fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro garantizando a los pacientes una mejor calidad de vida e incorporación a la sociedad, aseguró el doctor Eugenio Selman-Housein Sosa, su director.

Este programa fue iniciado por los doctores José Oliva y Andrés Savío y bajo la asesoría de médicos de prestigioso nivel sobre todo de Inglaterra y Estados Unidos.

Hoy la mayor de las Antillas cumple 30 años con una tasa de detección prenatal por encima del 80 por ciento, incluso hay provincias que superan esa cifra, mayor a la de cualquier país del mundo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.